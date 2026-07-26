Dybala incanta ma la Roma si spegne a 20' dalla fine | da 3-0 a 3-3 col Cannes

Da gazzetta.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dybala ha segnato una tripletta che ha portato la Roma sul 3-0 contro il Cannes, ma la squadra si è fatta rimontare e ha pareggiato 3-3 a circa 20 minuti dalla fine. Malen ha giocato, ma l'attaccante argentino è stato l’unico a distinguersi. La partita è stata disputata contro una formazione considerata troppo debole per rappresentare un vero banco di prova.

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Per ora Dybala e Malen. Ma soprattutto Dybala, l’unica vera grande luce. Per il resto poco altro ancora, anche perché il Cannes è troppo debole per essere un test attendibile. Eppure ai francesi riesce anche l’impresa di riprendere la partite da 0-3 a 3-3, anche grazie alla superiorità numerica del secondo tempo (espulso Wesley). Per la Roma una prestazione scialba, ma forse è anche normale che sia così, visto che al 26 luglio è ancora a ranghi ridotti e senza alcun volto nuovo. Certo, in casa giallorossa sta per arrivare Castro e allora un sorriso D’Amico riesce anche a tirarlo via, ma comunque la prestazione in Francia non ha lasciato il segno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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