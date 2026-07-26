Dybala ha segnato una tripletta che ha portato la Roma sul 3-0 contro il Cannes, ma la squadra si è fatta rimontare e ha pareggiato 3-3 a circa 20 minuti dalla fine. Malen ha giocato, ma l'attaccante argentino è stato l’unico a distinguersi. La partita è stata disputata contro una formazione considerata troppo debole per rappresentare un vero banco di prova.

Per ora Dybala e Malen. Ma soprattutto Dybala, l’unica vera grande luce. Per il resto poco altro ancora, anche perché il Cannes è troppo debole per essere un test attendibile. Eppure ai francesi riesce anche l’impresa di riprendere la partite da 0-3 a 3-3, anche grazie alla superiorità numerica del secondo tempo (espulso Wesley). Per la Roma una prestazione scialba, ma forse è anche normale che sia così, visto che al 26 luglio è ancora a ranghi ridotti e senza alcun volto nuovo. Certo, in casa giallorossa sta per arrivare Castro e allora un sorriso D’Amico riesce anche a tirarlo via, ma comunque la prestazione in Francia non ha lasciato il segno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Gazzetta.it - Dybala incanta, ma la Roma si spegne a 20' dalla fine: da 3-0 a 3-3 col Cannes

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

DYBALA RINNOVA CON LA ROMA FINO AL 2027

Notizie e thread social correlati

La Roma si gusta un Dybala d'autore, ma rimane in dieci e si fa rimontare dal CannesLa Roma ha concluso il primo test ufficiale della stagione con un pareggio contro il Cannes, formazione di Ligue 3.

Turchia ko col Paraguay, Yildiz si spegne: pagella da 5 e Mondiale in bilicoLa Turchia ha perso contro il Paraguay in una partita caratterizzata da molti errori e poca lucidità, complicando le possibilità di qualificazione ai...

Argomenti più discussi: Dybala, che sorpresa alla festa della Roma; ?LIVE? CANNES-ROMA (0-2). Roma avanti: Dybala incanta, Malen raddoppia.

Dybala incanta, ma la Roma si spegne a 20' dalla fine: da 3-0 a 3-3 col CannesLa Joya illumina con due gol e un assist per Malen, ma i giallorossi sprecano il triplo vantaggio considerando l'espulsione di Wesley ... msn.com

Dybala: il talento argentino che incanta i tifosiIn queste ore, il nome di Paulo Dybala è al centro dell’attenzione online, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca. Il talentuoso calciatore argentino, noto per la sua classe e tecni ... abruzzonews24.com