La Roma si gusta un Dybala d' autore ma rimane in dieci e si fa rimontare dal Cannes

La Roma ha concluso il primo test ufficiale della stagione con un pareggio contro il Cannes, formazione di Ligue 3. La squadra ha giocato in dieci uomini dopo l'espulsione di un giocatore e ha subito la rimonta dell’avversario, che si è conclusa con il risultato di parità. Prima della partita, la Roma aveva affrontato amichevoli contro la Primavera e il Trastevere. Durante l'incontro, un giocatore ha segnato un gol di rilievo, ma la squadra non è riuscita a mantenere il vantaggio.

Dopo le amichevoli svolte a Trigoria contro la Primavera e il Trastevere, la Roma di Gian Piero Gasperini esce con un pareggio dal primo test ufficiale contro il Cannes, club di Ligue 3 (terza serie francese) sempre di proprietà della famiglia Friedkin. I giallorossi impattano infatti 3-3 allo Stade Pierre de Coubertin, dove la doppietta di Dybala (in gran spolvero) e il gol di Malen non bastano a Gasperini: l’espulsione di Wesley condiziona la partita, con i francesi che pareggiano al 97’ su regalo di Dovbyk., LA PARTITAVolata in Francia in mattinata, la Roma si presenta in campo con Svilar, Mancini, Ndicka, Hermoso, Rensch, Cristante, Bah, Wesley, Dybala, Soulé e Malen come undici titolare contro il Cannes allo Stade Pierre de Coubertin. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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