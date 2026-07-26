dosso oro facile sui 100 blundetto show

Zaynab Dosso ha conquistato il titolo italiano sui 100 metri piani, in una gara con poche concorrenti presenti. La competizione si è svolta senza le atlete Kelly Doualla e Alessia Pavese, entrambe assenti per motivi di preparazione ai mondiali e problemi fisici. La presenza ridotta delle avversarie ha facilitato la vittoria della velocista di scuola rubierese, che ha completato la gara senza particolari difficoltà.

Non c’erano dubbi sul nuovo titolo italiano di Zaynab Dosso sui 100 metri piani. Le assenze della giovanissima Kelly Doualla in preparazione per i mondiali e di Alessia Pavese, che ha rinunciato all’ultimo momento per problemi fisici, mettevano addirittura sul velluto la prestazione della velocista di scuola rubierese. A Firenze la Dosso ha così vinto il settimo titolo tricolore sui 100 metri all’aperto nelle ultime otto edizioni, un dominio indiscusso a cui si aggiungono anche quattro titoli sui 60 metri indoor. In pratica non c’è stata gara: allo sparo, parte bene la Dosso e poi corsa in progressione sino a chiudere nel tempo di 11’’24, davanti ad Alice Pagliarini in 11’’48. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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