Dormo da zero a tre ore a notte La premier giapponese Takaichi si vanta sui social ma scoppia la polemica | Imbarazzante

«Lavorare, lavorare, lavorare». È con questo motto che lo scorso anno Sanae Takaichi è stata eletta premier del Giappone. L’esponente del Partito Liberale Democratico – di orientamento conservatore – ha mantenuto quella promessa, al punto da arrivare a rinunciare al sonno. «Da quando sono prima ministra dormo tra zero e tre ore a notte. Finalmente ho potuto riprendere in mano lavori di casa come stirare, cucire e lavare i fazzoletti», ha scritto di recente la premier in un post su X. L’ondata di commenti negativi sui social. La sua speranza, con ogni probabilità, era dimostrare la propria dedizione al lavoro, fino a rinunciare alla propria vita privata e, a quanto pare, trascurare la propria salute. 🔗 Leggi su Open.online

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Meditazione Potente Anti Insonnia e Risvegli - 8 ore - Dormi Subito e Bene Approccio paradossale

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La premier giapponese Sanae Takaichi: «Dormo da zero a tre ore per notte». Ma quanto costa a mente e corpo la cultura della performance? L'esperta: «Il tempo dedicato a riposo e relazioni è un investimento sulla salute e sulla capacità di lavorare bene»Il primo ministro giapponese ha dichiarato di dormire tra zero e tre ore a notte.

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Argomenti più discussi: Giappone, la premier che non dorme mai (massimo tre ore a notte) crolla nei sondaggi: Imbarazzante; Giappone, polemiche per post della premier Sanae Takaichi: Non dormo mai e lavoro sempre; Non dormo mai e lavoro sempre, il post della premier giapponese diventa un caso politico; Migliori marche materassi: recensioni 2026.

Per la prima volta dopo tanto tempo ho dormito cinque ore. È bastata questa frase sui social dal primo ministro del Giappone per scatenare un acceso dibattito su quanto l'overworking sia effettivamente produttivo e salutare. Ne abbiamo parlato con una spe x.com