La premier giapponese Sanae Takaichi | Dormo da zero a tre ore per notte Ma quanto costa a mente e corpo la cultura della performance? L' esperta | Il tempo dedicato a riposo e relazioni è un investimento sulla salute e sulla capacità di lavorare bene

Notizia in breve

Il primo ministro giapponese ha dichiarato di dormire tra zero e tre ore a notte. Un’esperta ha commentato che dedicare tempo a riposo e relazioni è un investimento sulla salute e sulla capacità lavorativa. La cultura del superlavoro nel paese prevede spesso poche ore di sonno, reperibilità costante e sacrifici sul tempo personale. Questa prassi è comune tra i professionisti, anche se comporta conseguenze sulla salute e sul benessere generale.