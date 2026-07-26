La premier giapponese Sanae Takaichi | Dormo da zero a tre ore per notte Ma quanto costa a mente e corpo la cultura della performance? L' esperta | Il tempo dedicato a riposo e relazioni è un investimento sulla salute e sulla capacità di lavorare bene
Il primo ministro giapponese ha dichiarato di dormire tra zero e tre ore a notte. Un’esperta ha commentato che dedicare tempo a riposo e relazioni è un investimento sulla salute e sulla capacità lavorativa. La cultura del superlavoro nel paese prevede spesso poche ore di sonno, reperibilità costante e sacrifici sul tempo personale. Questa prassi è comune tra i professionisti, anche se comporta conseguenze sulla salute e sul benessere generale.
La cultura del superlavoro è davvero una caratteristica del Giappone? Dormire pochissimo, essere sempre reperibili, sacrificare il tempo personale e perfino il riposo sono simboli di dedizione e competenza? Oppure rappresentano, al contrario, un fattore di rischio per la salute? Secondo Valentina Di Mattei, Presidente dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia, il caso giapponese va letto prima di tutto nel suo contesto culturale. «Sicuramente ci troviamo di fronte a due culture molto differenti. Il modello giapponese rappresenta uno degli esempi più noti di una cultura del lavoro orientata alla performance in modo estremo.... 🔗 Leggi su Vanityfair.it
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