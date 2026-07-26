Il Milan sta considerando una cessione per finanziare il mercato, dopo aver acquistato Gonçalo Ramos e Mario Gila. La squadra lavora anche su un esterno che possa adattarsi al modulo 3-4-2-1 di Ruben Amorim, con un pressing intenso per 90 minuti. La strategia del club è di vendere prima di comprare, mantenendo comunque un occhio sulle esigenze del tecnico. La scelta dell’esterno mira a migliorare la fase offensiva e difensiva della squadra.

Il Milan continua a lavorare per quanto riguarda il suo mercato: dopo il doppio investimento per Gonçalo Ramos in attacco e Mario Gila in difesa, il club pensa prima a cedere, ma con un occhio rivolto sempre alle necessità di Ruben Amorim. Il Diavolo ha investito 100 milioni senza cessioni e ora serve sfoltire la rosa e fare cassa prima di pensare ad altri investimenti. L'allenatore portoghese vuole comunque almeno un trequartista offensivo, un altro centrale di difesa e un esterno di centrocampo. Proprio per questo ultimo ruolo spunta un profilo molto interessante: come riportato da Ekrem Konur sul suo account X, ci sarebbe anche il Milan sulle orme di Daniel Svensson. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Doppia fase e pressing per 90 minuti: ecco l'esterno perfetto per il 3-4-2-1 di Amorim

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