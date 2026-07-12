Il Milan ha acquisito il difensore spagnolo Mario Gila dalla Lazio per circa 30 milioni di euro, bonus inclusi. Filippo Galli, ex calciatore rossonero, ha commentato positivamente la scelta, definendo Gila adatto al ruolo di Amorim. Su Cardinale, invece, non sono state fornite dichiarazioni o dettagli.

Il Milan ha chiuso un grandissimo colpo per la sua difesa, ovvero Mario Gila, pagato circa 30 milioni di euro (bonus inclusi) alla Lazio. A parlare dello spagnolo ci pensa l'ex rossonero Filippo Galli. promowebapp Filippo Galli promuove Mario Gila: l'analisi tattica. Ecco le sue parole dalla sua intervista a Tuttosport: > "Per me è un giocatore perfetto per l'idea di gioco di Amorim: è certamente un buon difensore dal punto di vista della fase di non possesso e sarà uno dei primi costruttori per l’impostazione da dietro. Ha anche capacità di andare a anticipare l'avversario, di rubare palla al rivale, ribaltando così velocemente il fronte dell'action". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Galli approva Gila: "Perfetto per Amorim. Ecco perché". E su Cardinale ...

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