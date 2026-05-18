D’Aversa dopo il ko | Serve un salto di qualità e più mordente
Dopo la sconfitta, l'allenatore ha dichiarato che la squadra ha bisogno di migliorare e di essere più determinata in campo. Durante la partita si è verificato un episodio controverso riguardante un errore arbitrale sulla mano di Folorunsho, che ha influenzato il corso del match. Nel corso della ripresa, un giocatore ha contribuito con interventi decisivi per evitare il peggio e mantenere la compattezza della formazione. Questi sono i punti principali emersi dalla situazione recente.
? Punti chiave Come ha influito l'errore arbitrale sulla mano di Folorunsho?. Chi ha salvato la squadra durante la ripresa del match?. Perché la mancanza di mordente ha vanificato il controllo del gioco?. Cosa deve cambiare nel gruppo per correggere gli errori commessi?.? In Breve Caprile determinante nella ripresa dopo il ko subito contro il Cagliari.. D'Aversa contesta la rapidità arbitrale sulla mano di Folorunsho.. Palinsesto Rai prevede Un futuro Aprile il 21 maggio su Raiuno.. Roberta Valente protagonista di Notaio in Sorrento la domenica alle 21:30.. Dopo il ko subito contro il Cagliari, D’Aversa ha evidenziato la necessità di un salto di qualità per la squadra, sottolineando come sia indispensabile fornire segnali più chiari se si vogliono progredire nel campionato. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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