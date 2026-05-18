D’Aversa dopo il ko | Serve un salto di qualità e più mordente

Dopo la sconfitta, l'allenatore ha dichiarato che la squadra ha bisogno di migliorare e di essere più determinata in campo. Durante la partita si è verificato un episodio controverso riguardante un errore arbitrale sulla mano di Folorunsho, che ha influenzato il corso del match. Nel corso della ripresa, un giocatore ha contribuito con interventi decisivi per evitare il peggio e mantenere la compattezza della formazione. Questi sono i punti principali emersi dalla situazione recente.

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