Dopo l'attentato di Berlino Salvini vuole vietare la concessione di spazi per i centri islamici
Dopo l’attentato di Berlino, il leader della Lega ha annunciato che bloccherà tutte le concessioni di spazi per i centri islamici. Ha dichiarato che nessun spazio potrà essere assegnato fino a quando non sarà firmato un accordo scritto con lo Stato italiano. La proposta riguarda tutte le realtà islamiche presenti nel paese. Non sono stati forniti dettagli sui tempi o sui criteri di questa misura.
Dopo le notizie sull'attentato di Berlino, il leader della Lega torna alla carica con un vecchio cavallo di battaglia leghista: "Stop a ogni concessione di spazi a realtà islamiche finché non ci sarà un accordo scritto con lo Stato italiano". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Salvini chiede stop a concessioni a realtà islamiche dopo l'attentato di Berlino Link articolo completo al primo commento facebook
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