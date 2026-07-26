Dopo l'attentato di Berlino Salvini vuole vietare la concessione di spazi per i centri islamici

Notizia in breve

Dopo l’attentato di Berlino, il leader della Lega ha annunciato che bloccherà tutte le concessioni di spazi per i centri islamici. Ha dichiarato che nessun spazio potrà essere assegnato fino a quando non sarà firmato un accordo scritto con lo Stato italiano. La proposta riguarda tutte le realtà islamiche presenti nel paese. Non sono stati forniti dettagli sui tempi o sui criteri di questa misura.