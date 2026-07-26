Doc – Nelle tue mani 4 non parte più a settembre | nuova data per la fiction di Rai 1

Notizia in breve

La quarta stagione di Doc – Nelle tue mani non partirà a settembre come previsto. La data di debutto su Rai 1 è stata spostata di alcune settimane e non sarà più il 24 settembre. La fiction con Luca Argentero dovrà attendere ancora prima di tornare in onda. La nuova data di trasmissione non è stata ancora comunicata ufficialmente.