Doc – Nelle tue mani 4 non parte più a settembre | nuova data per la fiction di Rai 1
La quarta stagione di Doc – Nelle tue mani non partirà a settembre come previsto. La data di debutto su Rai 1 è stata spostata di alcune settimane e non sarà più il 24 settembre. La fiction con Luca Argentero dovrà attendere ancora prima di tornare in onda. La nuova data di trasmissione non è stata ancora comunicata ufficialmente.
I fan di Doc – Nelle tue mani dovranno pazientare qualche settimana in più prima di rivedere Luca Argentero nei panni del dottor Andrea Fanti. La quarta stagione della fortunata fiction di Rai 1, inizialmente prevista per la fine di settembre, non dovrebbe infatti debuttare il 24 settembre come ipotizzato nelle scorse settimane. Secondo le ultime indiscrezioni, l’esordio sarebbe stato rinviato a ottobre, pur mantenendo la tradizionale collocazione del giovedì sera in prima serata su Rai 1. Gli episodi saranno inoltre disponibili anche in streaming su RaiPlay. Si tratta di un semplice aggiustamento del calendario che non cambia l’attesa attorno a una delle produzioni italiane più amate dal pubblico. 🔗 Leggi su Tivvusia.it
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