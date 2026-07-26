Il 10 giugno scorso, Capanna Faustinelli è stata distrutta da un incendio. Questa mattina, a Ponte di Legno, è stato avviato ufficialmente l’iter per ricostruirla. È stata creata una commissione composta da tre rappresentanti del Comune e da tre membri dell’associazione Amici di Cima Lagoscuro. La commissione si occuperà di seguire le procedure necessarie per il ripristino della struttura.

Primi passi formali a Ponte di Legno per ricostruire Capanna Faustinelli, simbolo dell’Adamello, distrutta da un incendio il 10 giugno scorso: è stata costituita la commissione formata da tre rappresentanti dell’amministrazione comunale e da tre esponenti dell’associazione Amici di Cima Lagoscuro. La commissione lavorerà a stretto contatto con il Parco dell’Adamello e con la Sovrintendenza per capire come ricostruire la struttura. «L’intervento – spiega il sindaco Ivan Faustinelli – seguirà a tutti gli effetti l’iter di un lavoro pubblico con tempi e costi ancora tutti da definire». Sotto cima Lagoscuro, a 3100 metri di quota, della Capanna... 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

© Brescia.corriere.it - Distrutta da un rogo in giugno, al via l'iter formale per far rinascere Capanna Faustinelli

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