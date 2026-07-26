’Distonia’ tra memoria e futuro La poesia diventa collettiva

Notizia in breve

Un gruppo di scrittori e appassionati ha creato un progetto collettivo di poesia a Magliano in Toscana. Sono stati scritti e condivisi versi che riflettono il rapporto tra passato e futuro, senza interventi di autori noti. L’iniziativa coinvolge diverse persone, che collaborano alla produzione di componimenti poetici. La poesia viene letta e discussa pubblicamente, senza interventi istituzionali o commerciali. Non sono stati annunciati finanziamenti o sostegni ufficiali.