’Distonia’ tra memoria e futuro La poesia diventa collettiva
Un gruppo di scrittori e appassionati ha creato un progetto collettivo di poesia a Magliano in Toscana. Sono stati scritti e condivisi versi che riflettono il rapporto tra passato e futuro, senza interventi di autori noti. L’iniziativa coinvolge diverse persone, che collaborano alla produzione di componimenti poetici. La poesia viene letta e discussa pubblicamente, senza interventi istituzionali o commerciali. Non sono stati annunciati finanziamenti o sostegni ufficiali.
MAGLIANO IN TOSCANA Si può fare della letteratura un’attività collettiva? Può la poesia avere un posto nella vita culturale contemporanea? Queste sono le sfide lanciate dal Comitato di lettura della collana Distonia, pubblicata dall’editrice Excogita, nel proporre la lettura di poesia che avrà luogo oggi a Maiano Lavacchio nella Casa della Memoria al Futuro. La serata inizierà alle 21 e sarà dedicata alla poesia come esperienza di piacere condiviso in un luogo carico di memoria e di speranza nella possibilità di immaginare un futuro diverso. Fondato dalle studiose e poetesse Federica Albani, Marilina Ciaco, Massimiliano Cappello, Letizia... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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