Dimarco e Bisseck si sono allenati con buona intensità, mentre Diouf sta dimostrando di poter giocare a destra, confermando il suo ruolo di goleador. Durante l’allenamento, la squadra ha mostrato poche occasioni offensive, lasciando poco spazio a riflessioni. Tuttavia, la doppietta di Diouf ha evidenziato il suo potenziale, dandogli la possibilità di richiedere più minuti in campo nelle prossime partite.

Poca Inter per novanta minuti e pochi spunti di riflessione per Cristian Chivu, poi ecco la strabiliante doppietta di Diouf, che adesso ha il diritto di reclamare più spazio. L'allenatore dell'Inter torna dalla Germania con informazioni che già conosceva alla perfezione, al di là di questi lampi di classe di Diouf non ci sono state sorprese particolarmente positive nell'amichevole contro il Karlsruhe, pochi gli spunti su cui lavorare nei prossimi giorni. Volendo andare a raschiare un pochino sotto la patina di ruggine, c'è l'ottimo stato di forma dimostrato da Dimarco nel secondo tempo e da Bisseck nel primo. Nel campo delle ipotesi, Stankovic in cabina di regia comincia a convincere per davvero. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Dimarco e Bisseck già in forma, Diouf si sta convincendo che può giocare a destra e si conferma goleador

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