La nuova intuizione di Chivu prende forma | Diouf conquista la fascia destra
Diouf ha preso la fascia destra, lasciando il ruolo di centrocampista. La sua posizione è diventata principale sulla corsia, sostituendo Dumfries. La squadra ha adottato una nuova disposizione tattica, con Diouf come protagonista sulla fascia. La trasformazione si è verificata all'inizio della stagione, segnando un cambiamento significativo rispetto alle scelte precedenti.
di Lorenzo Vezzaro Da alternativa di centrocampo a padrone della corsia: il percorso del francese Diouf sulla scia lasciata da Dumfries. La nuova annata della squadra si apre con una metamorfosi tattica ricca di fascino. Il tecnico nerazzurro ha chiarito fin dai primi giorni di raduno la volontà di proseguire un progetto iniziato nei mesi scorsi: convertire definitivamente Andy Diouf nel padrone della fascia destra. Nata quasi come una scommessa da spendere a gara in corso, la collocazione del classe 2003 sull’esterno si sta trasformando in una certezza assoluta, capace di offrire soluzioni immediate anche in chiave mercato dopo i recenti stravolgimenti nel reparto. 🔗 Leggi su Internews24.com
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