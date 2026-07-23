La nuova intuizione di Chivu prende forma | Diouf conquista la fascia destra

Notizia in breve

Diouf ha preso la fascia destra, lasciando il ruolo di centrocampista. La sua posizione è diventata principale sulla corsia, sostituendo Dumfries. La squadra ha adottato una nuova disposizione tattica, con Diouf come protagonista sulla fascia. La trasformazione si è verificata all'inizio della stagione, segnando un cambiamento significativo rispetto alle scelte precedenti.