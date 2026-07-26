Dibu Martinez alla Juventus è ancora una possibilità concreta? Ecco la verità

Dopo la vittoria in amichevole contro lo Standard Liegi, l’allenatore della Juventus ha commentato le possibilità di portare il portiere argentino Emiliano Martínez in squadra. Spalletti ha fatto riferimento a eventuali sviluppi futuri, senza confermare un trasferimento imminente. La trattativa non è stata ufficializzata, né sono stati annunciati accordi tra le parti. La presenza di Martínez nel futuro della Juventus resta quindi ancora da definire, con nessuna comunicazione ufficiale in merito.

sul futuro del portiere argentino di cui ha parlato anche Spalletti. Al termine del successo nell’amichevole estiva contro lo Standard Liegi, l’allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, ha rilasciato importanti dichiarazioni in merito all’eventuale approdo a Torino di Emiliano “Dibu” Martínez. Il tecnico bianconero non ha nascosto la stima per l’estremo difensore argentino, lasciando però sullo sfondo le complesse dinamiche di mercato: Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata « È un portiere che vuole cambiare squadra e noi cerchiamo competitività. Ma al momento due li abbiamo. » Parole trasparenti che confermano l’interesse per un profilo di carisma internazionale, pur sottolineando l’attuale presenza in rosa di due portieri in attesa di definitivi sviluppi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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