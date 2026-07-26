Il Comune distribuirà diari scolastici gratuiti a tutti gli studenti prima dell'inizio dell'anno scolastico. L’iniziativa è stata confermata dall’assessore alla Scuola, che ha continuato un progetto avviato negli anni precedenti. La distribuzione mira a supportare le famiglie e a favorire l’istruzione. La distribuzione dei diari rappresenta un intervento concreto in continuità con le politiche già avviate dall’amministrazione locale.

La continuità dell’azione amministrativa a Bondeno trova una pronta e tangibile conferma anche con l’impegno dell’assessore alla Scuola Francesca Aria Poltronieri (foto), che prosegue nel solco tracciato negli ultimi anni a favore delle famiglie e dell’istruzione. Obiettivo diari scolastici gratuiti. Il Comune ha infatti ufficializzato l’affidamento per la fornitura delle agende personalizzate da destinare gratuitamente a tutti gli alunni della scuola dell’obbligo del territorio per il nuovo anno scolastico. Non dovranno comprarlo. Sarà loro donato dal Comune. E saranno tutti uguali. Questa misura, ormai diventata una consuetudine... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Diari gratuiti per tutti. Il Comune li distribuirà entro l’inizio della scuola

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