Diana Del Bufalo dopo Ruffini arriva il matrimonio con l’uomo che le ha cambiato la vita | l’annuncio bizzarro sui social

Diana Del Bufalo ha annunciato sui social il suo matrimonio con il compagno Patrizio, dopo aver mantenuto il segreto per oltre un anno e mezzo. L’indiscrezione è arrivata da un dettaglio in una foto di vacanza, che ha svelato la proposta di matrimonio ricevuta dal partner. La cantante e attrice ha condiviso l’evento in modo sorprendente, senza anticipazioni precedenti. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo alle nozze o al momento dell’annuncio.

A volte basta un dettaglio sfuggito in una foto di vacanza per trasformare un normale post sui social in un annuncio che nessuno si aspettava. È quello che è successo a Diana Del Bufalo, che si è ritrovata a rivelare ai suoi follower un segreto custodito gelosamente per oltre un anno e mezzo: la proposta di matrimonio del compagno Patrizio. L’attrice lanciata da Amici di Maria De Filippi non aveva programmato nessun annuncio romantico, nessun video emozionante con musica di sottofondo. Semplicemente, ha condiviso uno scatto delle vacanze insieme al fidanzato. Ma i follower più attenti hanno subito notato quel particolare impossibile da ignorare: un luminoso diamante all’anulare sinistro. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Diana Del Bufalo si sposa: l'annuncio per sbaglio sui social

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