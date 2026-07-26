dentro il metodo sinner la disciplina invisibile dietro un numero uno che ora diventa un percorso di benessere

Jannik Sinner ha adottato un metodo basato sulla disciplina e sul silenzio, eliminando gesti e parole e mantenendo un atteggiamento riservato. Questo approccio, tradizionalmente associato a un modo di comportarsi più che a una strategia di gioco, ha caratterizzato la sua carriera. Ora, questa stessa disciplina si sta trasformando in un percorso di benessere personale, segnando un cambiamento rispetto al suo stile precedente.

Per anni abbiamo osservato Jannik Sinner fare una cosa che, nel tennis contemporaneo, è diventata quasi rivoluzionaria: togliere il rumore. Niente gesti plateali, nessuna costruzione del personaggio, pochissime parole. Solo un metodo. Fatto di ripetizione, disciplina e controllo. Un approccio che gli ha permesso di diventare il numero uno del mondo riscrivendo, con una naturalezza disarmante, la storia del tennis italiano. Il metodo Sinner. EXPLORAJANNIKSINNERGYM0783V2 (1).jpg. Toby Mitchell EXPLORAJANNIKSINNERGYM0741V2 (1).jpg. Toby Mitchell Oggi quel metodo esce dal campo. Non perché Sinner cambi mestiere, tranquilli, ma perché la sua idea di preparazione diventa il punto di partenza di In Balance, il nuovo programma di wellness sviluppato insieme al suo Performance Team e disponibile a bordo delle navi di Explora Journeys. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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