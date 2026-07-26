Dentro al camping naturista | Nessuno fa attenzione al corpo altrui
Un cancello dipinto con un murales blu e la scritta FKK, abbreviazione di cultura del corpo libero, divide il campeggio in due aree: una dedicata ai visitatori vestiti e l’altra ai naturisti. Dentro al settore naturista, si afferma che nessuno presta attenzione al corpo altrui. La separazione tra le zone avviene attraverso questa barriera visiva, lasciando che nei due spazi si vivano esperienze diverse. Non ci sono riferimenti a comportamenti o incidenti specifici.
Un cancello dipinto da un murales blu con la scritta FKK (Freikörperkultur, cultura del corpo libero) separa le due zone del campeggio: al di qua i ’tessili’ e al di là i naturisti. A cambiare sono il colore del braccialetto, giallo o verde, e quello che si può e si può non indossare. Il Camping Classe è uno dei due campeggi Fkk sul mare in Italia (l’altro a Pizzo Greco in Calabria) "Questo per noi è un valore aggiunto – spiega il titolare Roberto Giampreti – perché arrivano in tantissimi. L’importante è rispettare le regole e, per il resto, si è liberi e tranquilli. Quando tutti sono nudi, è come se nessuno lo fosse, si perde la componente sessuale e curiosa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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