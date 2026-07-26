Un cancello dipinto da un murales blu con la scritta FKK (Freikörperkultur, cultura del corpo libero) separa le due zone del campeggio: al di qua i ’tessili’ e al di là i naturisti. A cambiare sono il colore del braccialetto, giallo o verde, e quello che si può e si può non indossare. Il Camping Classe è uno dei due campeggi Fkk sul mare in Italia (l’altro a Pizzo Greco in Calabria) "Questo per noi è un valore aggiunto – spiega il titolare Roberto Giampreti – perché arrivano in tantissimi. L’importante è rispettare le regole e, per il resto, si è liberi e tranquilli. Quando tutti sono nudi, è come se nessuno lo fosse, si perde la componente sessuale e curiosa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dentro al camping naturista: "Nessuno fa attenzione al corpo altrui"

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