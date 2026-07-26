L’allenatore di una squadra di calcio ha affermato che i giocatori insoddisfatti o non orgogliosi di restare nel club dovrebbero lasciare la squadra. La dichiarazione è stata rilasciata in risposta a eventuali malumori tra i giocatori attualmente in rosa. Non sono stati forniti dettagli sui singoli casi o sulle tempistiche di eventuali cessioni. La dichiarazione si inserisce nel contesto di una possibile revisione della rosa in vista della prossima stagione.

2026-07-25 16:51:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: L’allenatore del Tottenham Hotspur Roberto de Zerbi ha detto che tutti i suoi giocatori che non sono contenti del club o “non orgogliosi di restare qui” dovrebbero andarsene. L’italiano, che la scorsa stagione ha contribuito a salvare gli Spurs dalla retrocessione in Premier League dopo essere subentrato alla fine di marzo, ha insistito su questa posizione fin dall’inizio del suo mandato nel nord di Londra. I commenti di De Zerbi arrivano in mezzo alle crescenti speculazioni sul futuro del centrocampista Lucas Bergvall, con il club che rifiuta un’offerta di 38 milioni di sterline dal Nottingham Forest per il nazionale svedese, nonché un’offerta di 46 milioni di sterline dal Newcastle United. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - De Zerbi: i giocatori scontenti del Tottenham dovrebbero andarsene

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Juventus interessata al difensore del Tottenham, De Zerbi blocca la partenza di due giocatori.Il Tottenham ha deciso di non cedere due dei suoi difensori, Djed Spence e Destiny Udogie, bloccando le offerte di altri club.

Maddison elogia De Zerbi per aver evitato il “disastro” del TottenhamMaddison ha ringraziato l’allenatore per aver evitato un possibile risultato negativo contro il Tottenham.

Temi più discussi: Tottenham, De Zerbi duro nello spogliatoio: Chi non è felice qui vada via; Il sogno A, nel viaggio attraverso la crisi del calcio locale interviene De Zerbi: Prima o poi riaccadrà; De Zerbi: via dal Tottenham chi vuole andare via; Per De Zerbi è sacrificabile, per Carnevali è un'occasione: perché la Juve non molla Richarlison.

Il Tottenham non vende nessuno dei suoi giocatori in saldo, per Spence non verranno considerate offerte sotto i 40M€, inoltre servirà l'ok di De Zerbi che non vorrebbe privarsi del terzino. @Gazzetta_it x.com

De Zerbi sul futuro di Romero: il messaggio del tecnico degli SpursIl tecnico del Tottenham Roberto De Zerbi ha parlato in conferenza stampa dei giocatori in uscita, tra cui Cristian Romero, obiettivo dell'Inter. passioneinter.com

De Zerbi sul caso Bergvall: Chi vuole lasciare il Tottenham può farlo, voglio giocatori motivatiBergvall è seguito dal Forest e da altre squadra di Premier League: è certo di avere poco spazio nel centrocampo degli Spurs. msn.com