de vries azzecca la strategia e vince a tokyo

Notizia in breve

L'olandese della Mahindra ha vinto a Tokyo grazie a una strategia vincente, in una gara condizionata dal meteo e da una bandiera rossa nel finale. La corsa è stata interrotta e ripresa più volte, influenzando le posizioni. Questa vittoria rappresenta il secondo successo stagionale per il pilota, dopo quello ottenuto a Monaco. La gara si è conclusa con la bandiera a scacchi nel circuito giapponese, dopo una serie di interruzioni e ripartenze.