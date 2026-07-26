De Vries azzecca la strategia e vince a Tokyo
L'olandese della Mahindra ha vinto a Tokyo grazie a una strategia vincente, in una gara condizionata dal meteo e da una bandiera rossa nel finale. La corsa è stata interrotta e ripresa più volte, influenzando le posizioni. Questa vittoria rappresenta il secondo successo stagionale per il pilota, dopo quello ottenuto a Monaco. La gara si è conclusa con la bandiera a scacchi nel circuito giapponese, dopo una serie di interruzioni e ripartenze.
Gara decisa dal meteo e da una bandiera rossa nel finale. In Giappone l'olandese della Mahindra conquista il suo secondo successo stagionale dopo Monaco.". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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