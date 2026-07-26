Il commissario tecnico della nazionale spagnola ha dichiarato che il calcio in Spagna non si limita al tiki-taka e che ora anche squadre con il 30% di possesso palla possono ottenere risultati positivi. Questa affermazione arriva dopo la vittoria al Mondiale, ottenuta contro l’Argentina in finale. De La Fuente ha parlato di alcuni retroscena del torneo, senza entrare nei dettagli delle strategie o dei giocatori. La nazionale ha conquistato il titolo internazionale con un approccio diverso rispetto al passato.

Fresco di vittoria del Mondiale con la Spagna, il ct Luis De La Fuente ha rilasciato un’intervista ad As dove ha raccontato i retroscena del torneo che ha portato la sua squadra a trionfare contro l’ Argentina in finale. De La Fuente: “Bisogna prendere tutto con le pinze, se quel recupero di Cubars í fosse entrato. “. Il ct non si aspettava di vincere il Mondiale, nonostante abbia sempre creduto nella sua squadra. Ma dichiara in merito alla finale: “S iamo stati nettamente superiori, non ci hanno praticamente mai tirato in porta e, anche se avevamo una certa tranquillità, bisogna sempre prenderla con le pinze. Perché, nonostante tutto, puoi comunque perdere. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - De La Fuente: “Il calcio spagnolo non è solo tiki-taka, oggi anche chi ha il 30% di possesso può vincere”

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How De la Fuente Killed Tiki-Taka and Created a New Spain for 2026

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