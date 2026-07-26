De Bruyne può partire il belga tentato dal mercato estero

Kevin De Bruyne potrebbe lasciare il Napoli e trasferirsi all’estero. La possibilità di un trasferimento si fa più concreta, lasciando il club azzurro. Non sono stati forniti dettagli sui club interessati o sulle tempistiche. La situazione sembra indicare che il belga potrebbe cambiare squadra nelle prossime settimane. Il Napoli, nel frattempo, non ha commentato pubblicamente sulla vicenda.

Per Kevin De Bruyne il fututro sembra ormai sempre più lontano da Napoli. Il belga può lasciare il club azzurro e trasferirsi all’estero. “A proposito di coloro che possono fare presto i bagagli: il nuovo Napoli non parlerà belga. De Bruyne, infatti, non sembra nei piani di Allegri e ha mercato in MLS e Arabia”. Cannavaro: “Napoli da Scudetto, Jorginho? Meriterebbe il Pallone d’oro, ma.” Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Se cerchi il divertimento allo stato puro, la piattaforma winspark è il posto giusto per far decollare i tuoi sogni di gloria. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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