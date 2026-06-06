Massimiliano Allegri si prepara a confrontarsi con Kevin De Bruyne, uno dei primi temi da affrontare nel nuovo Napoli. La trattativa o il confronto tra i due è vicino, anche se non sono stati forniti dettagli specifici. La collaborazione con il centrocampista belga rappresenta una delle priorità per il tecnico alla ripresa delle attività. Al momento, non ci sono comunicazioni ufficiali sui passaggi successivi o sulla tempistica del confronto.

Kevin De Bruyne sarà uno dei primi dossier tecnici del nuovo Napoli di Massimiliano Allegri. Il centrocampista belga resta considerato un giocatore centrale per il progetto azzurro, nonostante una stagione condizionata da diversi problemi fisici e da un lungo periodo di stop. Il valore del giocatore non è in discussione. Allegri ha sempre avuto una particolare attenzione per i calciatori capaci di andare oltre i moduli. Profili di qualità assoluta, in grado di incidere in contesti diversi senza perdere centralità. In questo senso, De Bruyne viene considerato un riferimento naturale per il centrocampo del Napoli. Secondo La Gazzetta dello Sport, il tecnico livornese intende ripartire anche dalla classe del belga. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - De Bruyne, Allegri riparte dal belga: confronto vicino

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