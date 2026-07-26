Davide Di Veroli ha ottenuto la medaglia d’argento ai Mondiali di scherma 2026, venendo sconfitto in finale dallo svizzero Lucas Malcotti. Dopo aver vinto una semifinale difficile, l’atleta italiano ha concluso la gara con un risultato positivo, anche se non è riuscito a conquistare l’oro. La finale si è conclusa con lo svizzero più efficace nelle stoccate decisive.

Si chiude con l’argento il percorso di Davide Di Veroli ai Mondiali di scherma 2026. L’italiano, dopo una semifinale vinta col brivido, ha ceduto nella finale per l’oro nella spada allo svizzero Lucas Malcotti, più lucido nelle stoccate finali. L’azzurro conquista così un metallo pregiato, non riuscendo però a regalare al Bel Paese il primo oro della rassegna iridata. Sul canale Youtube di Federscherma, il nativo di Roma ha così commentato la sua giornata: “Giornata ricca di emozioni. Sono veramente contento. Ho combattuto dall’inizio alla fine dando tutto quello che avevo. Mi dispiace per la finale ma più di questo non avevo. Il mio obiettivo è chiudere le gare dando tutto ed oggi è stato esattamente così”. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Davide Di Veroli dopo l’argento ai Mondiali: “Giornata ricca di emozioni, ho dato tutto quello che avevo”

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Davide Di Veroli: dalla delusione olimpica alla rinascita, il ritorno del numero uno della spada

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