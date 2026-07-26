Davide Di Veroli ha raggiunto la semifinale ai Mondiali di scherma nella categoria spada maschile a Hong Kong. Dopo una rimonta spettacolare, il atleta si è qualificato per la fase successiva della competizione. La sua prestazione è stata definita eccezionale, e ora è vicino a conquistare una medaglia. La gara si sta svolgendo nel contesto dei Campionati Mondiali 2026.

In una sola parola: sensazionale. Uno straordinario Davide Di Veroli è certo di conquistare una medaglia nella gara di spada maschile valida per i Campionati Mondiali 2026 di scherma, evento attualmente in scena sulla pedana di Hong Kong. Tabellone a dir poco pazzo quello affrontato dal nostro portacolori, capace di staccare il pass per la semifinale rendendosi artefice di due ultimi assalti in rimonta uno più emozionanti dell’altro. La giornata dell’atleta in forza alle Fiamme Oro è cominciata con il successo, non senza qualche patema, sul marocchino Elkford, poi battuto per 15-12. Un andazzo simile a quanto successo ai sedicesimi, dove il nostro portacolori ha superato il rappresentante delle Isole Vergini Schembri per 15-13 al termine di un match molto combattuto. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Davide Di Veroli accede in semifinale ai Mondiali nella spada dopo una rimonta fenomenale!

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