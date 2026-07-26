Dal referendum alla piazza di Bologna | la doppia faccia della sinistra sulla magistratura

Dopo il referendum sulla separazione delle carriere giudiziarie, si sono svolte manifestazioni a Bologna con interventi contro la riforma. La campagna referendaria ha visto iniziative e dichiarazioni da parte di esponenti di sinistra, mentre le proteste in piazza hanno coinvolto cittadini e gruppi di attivisti. La posizione ufficiale della sinistra sulla magistratura si è manifestata sia attraverso campagne di sensibilizzazione sia con manifestazioni pubbliche. La discussione continua a dividere le fazioni politiche.

Sembra passato un secolo dalla sanguinosa campagna referendaria sulla separazione delle carriere. Quella in cui, da sinistra, tra manifesti, appelli, dibattiti ed editoriali, abbiamo assistito a una vera e propria canonizzazione della magistratura: giusta per definizione, indipendente per vocazione, impermeabile a qualsiasi pressione, custode inflessibile dello Stato di diritto. Talmente autonoma da rendere quasi sacrilego anche solo ipotizzare una riforma. Talmente imparziale da far apparire ogni critica un attentato alla democrazia. Giusta per definizione. Infallibile per dogma. Dai proclami della campagna referendaria alla piazza di Bologna. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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