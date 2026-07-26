Durante le sfilate dell'estate 2026 sono stati mostrati top romantici con dettagli in pizzo, ricami e volant. Questi capi richiamano uno stile vintage, ma sono rivisitati con un tocco moderno. I modelli sono stati protagonisti delle passerelle e sono stati scelti da molte fashioniste per creare outfit eleganti e freschi. La tendenza si concentra su capi che combinano femminilità delicata e stile attuale.

L ’Estate 2026 celebra il ritorno della femminilità più delicata. I top romantici, con le loro lavorazioni ricamate, i bordi smerlati e i dettagli in pizzo, reinterpretano il gusto vintage con un’estetica moderna, diventando il capo ideale per costruire look freschi, eleganti e senza tempo. Ecco cinque modelli di tendenza da provare. Con inserti in pizzo Con inserti in pizzo, romantico e femminile: questo è il top leggero più glamour e desiderato dell’estate 2026. I top leggeri più romantici e delicati dell'Estate 2026. guarda le foto A balze, con volant e inserti in pizzo Basta con la solita canotta. Il top a balze, con volant e inserti in pizzo, conquista i look dell’estate. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dal gusto bohémien ai richiami rétro, i top romantici con pizzo, ricami e volant conquistano le passerelle e gli outfit delle fashioniste

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