Un uomo di 55 anni è stato arrestato per aver rubato un libro raro da una biblioteca. La polizia ha recuperato il volume, risalente al XIX secolo, nascosto in una borsa. L’arresto è avvenuto durante un controllo di routine in un centro commerciale. L’uomo è stato condotto in questura e si trova ora in attesa di giudizio. La polizia ha confermato che il libro era stato segnalato come smarrito da alcuni giorni.

Scrive il monaco Enzo Bianchi: “Vacanze, dal latino vacare, significa certamente far niente, ma un far niente per dedicarsi a fare qualcosa. Nel nostro caso, a far cosa? A riposare. Questa dovrebbe essere la vera attività delle vacanze, perché gli umani hanno bisogno di distanziarsi dalla loro azione, devono ritemprare le forze, prendere consapevolezza di quel che sono e di ciò che fanno”. A darci una mano a staccare la testa dalla quotidianità sono sicuramente i libri: quelli che ci aiutano a viaggiare; quelli che ci fanno partire pur restando in giardino o in piscina; i romanzi che non dimenticheremo più o i saggi che da tempo aspettavamo di prendere in mano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dal dramma di Simenon al “vecchio delle cose rotte”: i libri dell’estate per viaggiare o staccare dalla quotidianità

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