Ryanair decollati i primi voli dell’estate 2026 | Orgogliosi delle nuove rotte da Parma verso Tirana e Reggio Calabria

Ryanair ha avviato i primi voli delle rotte estive 2026 da Parma verso Reggio Calabria e Tirana, decollati lunedì 1° giugno. La compagnia ha annunciato ufficialmente questa partenza il 3 giugno, sottolineando la creazione di nuove connessioni per la prossima stagione. Si tratta delle prime operazioni per l’estate 2026 sulla base emiliana, con voli che collegano direttamente Parma a due destinazioni del Sud Italia e dell’Albania.

Ryanair, la compagnia aerea numero 1 in Europa, ha annunciato oggi, (mercoledì 3 giugno), il decollo dei primi voli delle nuove rotte per l’Estate 2026 da Parma verso Reggio Calabria e Tirana, avvenuto lunedì 1° giugno. Ryanair opererà 3 voli settimanali per Reggio Calabria e 2 voli settimanali. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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