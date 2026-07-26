Dai pantaloncini di jeans bianchi ai bermuda in denim scuro ecco come creare outfit estivi chic con blazer camicie ballerine e décolleté

Da iodonna.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un articolo descrive come trasformare i pantaloncini di jeans bianchi e i bermuda in denim scuro in outfit estivi eleganti. Suggerisce di abbinare camicie oversize, blazer sartoriali, top strutturati, ballerine e décolleté per ottenere un look raffinato. Questi accostamenti permettono di passare da un stile casual a uno più sofisticato, adatto sia alla città che alle vacanze.

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N on esiste guardaroba estivo senza almeno un paio di pantaloncini di jeans. La vera differenza, però, la fanno gli abbinamenti. Camicie oversize, blazer sartoriali, top strutturati, ballerine e décolleté trasformano un classico casual in un capo raffinato, perfetto sia per la città sia per le vacanze. Ecco cinque idee look di tendenza a cui ispirarsi. Con blazer strutturato e décolleté bon ton Come rendere chic e femminili gli eterni pantaloncini di jeans? Abbinandoli ad un blazer strutturato e a décolleté dall’animo bon ton. Shorts in denim: tendenze e idee outfit Estate 2026. guarda le foto Con blusa e décolleté animalier I bermuda in denim dal lavaggio scuro sono l’oggetto del desiderio del momento. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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