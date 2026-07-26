Una trattoria in via Caracciolo 13 a Napoli propone piatti come fish & chips, catalana e una frittura di paranza. L’interno è ampio e curato, con alcune zone soppalcate separate da strutture metalliche bianche. La sala si presenta ordinata e accogliente, senza ulteriori dettagli su decorazioni o clienti presenti.

«Nonna Tittina» si trova in via Caracciolo 13 a Napoli. L’ambiente è curato, all’interno dell’ampia sala ci sono alcune aree soppalcate delimitate da agili strutture metalliche bianche. C’è qualche tavolo che guarda verso il lungomare e qualche altro proprio all’esterno. È ora di pranzo, il sole è a picco, preferiamo accomodarci all’interno. Il cameriere che si occupa di noi, reduce dalla precedente gestione del locale, è della vecchia, benemerita scuola: gentile, cortese, per nulla invadente. Si mangia bene. Sempre aperto a pranzo e a cena. Info: 081-3503552. Per un pasto completo, dall’antipasto al dolce, si spendono in media 70 euro, escluse le bevande. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - Da «Nonna Tittina» variazioni sul tema, come il fish & chips e la Catalana. Ma ancora più convincente è la frittura di paranza

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