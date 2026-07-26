Da Dibba a Vannacci i partiti filorussi all’assalto dei poli
Partiti filo-russi stanno cercando di rafforzare la loro presenza nei principali poli politici. La crescita di un movimento di estrema destra ha causato tensioni all’interno del centrodestra. Contestualmente, nuovi gruppi di sinistra, guidati da figure come Di Battista e D’Orsi, stanno emergendo e si preparano a competere nelle prossime elezioni. La situazione evidenzia un quadro politico in evoluzione, con nuove forze pronte a inserirsi nel panorama attuale.
L’ascesa di Fn destabilizza il centrodestra. I movimenti nascenti di Di Battista e D’Orsi in agguato da “sinistra”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
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Temi più discussi: Da Dibba a Vannacci, i partiti filorussi all’assalto dei poli; Vannacci e il video con due meloni per lanciare la sfida sulle preferenze: Chi può tiri fuori gli attributi; Se si votasse oggi chi vincerebbe? Come la nuova legge elettorale di Meloni cambia tutto; Mi censurano, proprio loro!. Vannacci furioso contro i più inaspettati: la svolta mai vista.
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