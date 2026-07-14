In attesa di Dibba un Vannacci qualunque
Alle elezioni del 2027, un ex ufficiale dell’esercito potrebbe concorrere come candidato. La sua presenza si aggiunge a quella di altri candidati che, come lui, hanno un passato militare. La possibilità di una candidatura militare si discute mentre si avvicinano le consultazioni politiche. Fino a ora, nessuna decisione è stata ufficializzata, ma si ipotizza che ci siano più candidati con un passato in divisa pronti a entrare in corsa.
Firenze, 14 luglio 2026 – A ciascuno il suo Vannacci. Alle elezioni politiche del 2027, il generale in pensione potrebbe non essere l’unico incursore presente in campo per sfidare destra e sinistra. Potrebbe infatti esserci anche Alessandro Di Battista, noto anche come Dibba. Gip Vannacci e Dibba, pare una novella vergata da Collodi Nipote, nientemeno. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In attesa di Dibba, un Vannacci qualunque
Notizie e thread social correlati
Rossobruni: Vannacci e Dibba minacciano Salvini e ConteDue esponenti politici hanno rivolto minacce pubbliche nei confronti di figure di spicco del panorama politico nazionale.
Putin scommette sull’ingovernabilità dell’Italia, ovvero su Vannacci e DibbaLa Russia punta a influenzare le elezioni italiane impedendo che un candidato vinca con facilità.
Argomenti più discussi: Riecco Dibba, il Vannacci di sinistra che fa tremare Giuseppe Conte; ON AIR! – Rossi: Non credo che Greenwood arriverà, io punterei su Alajbegovic, Ferrazza: Attesa snervante, Bersani: Mi basta sapere che tecnico e ds vanno d’accordo; Thiago Ávila in scia ad Ilaria Salis: il leader della Flotilla si candida | Libero Quotidiano.it.
BUON LAVORO Leggi il giornale: https://ilromanista.eu/prima-pagina Dalla notte Champions del Bentegodi ai cancelli di Trigoria: si apre la stagione della Roma 2.0 di Gasperini. In attesa dei colpi dal mercato, oggi il tecnico ritrova Dybala: l'annuncio facebook
#Conte nella tempesta. Protezioni finite per Giuseppi? Sfida per il logo e asse con Dibba. Il ritorno di #Grillo per insediare Conte Cresce l’attesa per la protesta dei laziali La prima pagina Siamo in edicola #1luglio #iltempo x.com