In attesa di Dibba, un Vannacci qualunque

Notizia in breve

Alle elezioni del 2027, un ex ufficiale dell’esercito potrebbe concorrere come candidato. La sua presenza si aggiunge a quella di altri candidati che, come lui, hanno un passato militare. La possibilità di una candidatura militare si discute mentre si avvicinano le consultazioni politiche. Fino a ora, nessuna decisione è stata ufficializzata, ma si ipotizza che ci siano più candidati con un passato in divisa pronti a entrare in corsa.