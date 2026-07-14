In attesa di Dibba un Vannacci qualunque

Da lanazione.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle elezioni del 2027, un ex ufficiale dell’esercito potrebbe concorrere come candidato. La sua presenza si aggiunge a quella di altri candidati che, come lui, hanno un passato militare. La possibilità di una candidatura militare si discute mentre si avvicinano le consultazioni politiche. Fino a ora, nessuna decisione è stata ufficializzata, ma si ipotizza che ci siano più candidati con un passato in divisa pronti a entrare in corsa.

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Firenze, 14 luglio 2026 – A ciascuno il suo Vannacci. Alle elezioni politiche del 2027, il generale in pensione potrebbe non essere l’unico incursore presente in campo per sfidare destra e sinistra. Potrebbe infatti esserci anche Alessandro Di Battista, noto anche come Dibba. Gip Vannacci e Dibba, pare una novella vergata da Collodi Nipote, nientemeno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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