Cuciniamo insieme | Farro con melone e prosciutto

Il farro, coltivato con grande qualità nell’Appenino Tosco-Marchigiano, è stato il primo cereale degli italici. La sua presenza è così radicata nella cultura che nella Roma antica si svolgeva la confarreatio, un rito nuziale che prevedeva lo scambio di ciotole di farro tra gli sposi, simbolo di fertilità e prosperità. La coltivazione di questa varietà di cereale rappresenta ancora oggi un elemento distintivo della tradizione agricola locale.

Il farro è stato il primo cerale degli italici e sull’Appenino Tosco-Marchigiano se ne fa coltivazione di assoluto pregio. E’ talmente consustanziale alla nostra identità che la confarreatio era il rito nuziale della Roma colta e alta con lo scambio di ciotole di farro tra i nubendi in segno di fertilità e prosperità. Il farro – compreso il pane di farro – è un toccasana assoluto sia per l’apporto vitaminico e minerale che per l’altissimo contenuto di fibre. Potete trattarlo come il riso ricevendone ampissima soddisfazione gastronomica. Ecco dunque una preparazione che più estiva non si può in ricordanza di un piatto divenuto ubiquitario: prosciutto e melone. 🔗 Leggi su Laverita.info

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