A settembre, una missione è prevista per incontrare la popolazione a Cuba. La deputata del Movimento 5 Stelle Stefania Ascari ha partecipato a un presidio organizzato da diverse sigle politiche e della società civile davanti all’Ambasciata cubana a Roma. La manifestazione si è svolta per sensibilizzare su questioni legate all’isola. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità o sugli obiettivi specifici della visita.

La deputata del Movimento 5 Stelle Stefania Ascari ha preso parte al presidio organizzato da diverse sigle politiche e della società civile all’esterno dell’ Ambasciata cubana a Roma. La manifestazione, convocata per l’anniversario dell’assalto alla caserma Moncada del 1953 da parte di Fidel Castro, è stata anche l’occasione per denunciare l’attuale situazione che l’isola sta vivendo a causa dell’embargo statunitense e del blocco energetico in atto. A margine del sit-in, Ascari ha dichiarato: “È dovere essere qui in solidarietà a Cuba, perché Cuba è diventata una Gaza silenziosa. La popolazione cubana vive ormai senza quasi più niente, senza elettricità, non può andare al lavoro, non c’è più benzina, 80 ore di blackout consecutive, senza cibo”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cuba, Ascari (M5S): "A settembre missione per incontrare la popolazione"

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