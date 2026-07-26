Cosa sta facendo ora Pirlo? Tra attesa campo e un ristorante italiano

Andrea Pirlo si trova in Austria, dove continua il ritiro con il suo United FC. Durante la giornata, si dedica ad allenamenti e sessioni di tattica. Nel frattempo, si attende una decisione sulla sua possibile nomina come nuovo commissario tecnico della nazionale. Oltre alle attività sportive, Pirlo è stato visto in un ristorante italiano, senza ulteriori dettagli sulla sua presenza. La sua situazione attuale resta in sospeso, mentre proseguono le sessioni di allenamento.

Sono ore di attesa per Andrea Pirlo, che potrebbe diventare presto il nuovo ct della Nazionale. Ma cosa sta facendo nel frattempo l'ex centrocampista? Siamo andati a scoprirlo in Austria, dove prosegue il ritiro del suo United FC tra allenamenti, tattica e. un ristorante italiano. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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