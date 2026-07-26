Cosa raccontano i coltelli | a Castel Sant’Angelo la mostra I segni e le storie – Scene di una Roma inquieta tra Seicento e Ottocento

Da ilfattoquotidiano.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A Castel Sant’Angelo è stata inaugurata una nuova mostra intitolata “I segni e le storie – Scene di una Roma inquieta tra Seicento e Ottocento”, all’interno del Bastione di San Marco. La mostra espone una selezione di coltelli e altri oggetti che raccontano storie e segni di quel periodo storico. La visita permette di osservare gli strumenti e i dettagli che riflettono le vicende di Roma tra il XVII e il XIX secolo. L’esposizione è aperta al pubblico nel nuovo spazio del Bastione di San Marco.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il percorso di visita di Castel Sant’Angelo, a Roma, si arricchisce di un nuovo spazio espositivo: il Bastione di San Marco apre al pubblico con la mostra “ I segni e le storie – Scene di una Roma inquieta tra Seicento e Ottocento “. Promossa e realizzata dal Pantheon e Castel Sant’Angelo – Direzione Musei nazionali della città di Roma, in collaborazione con l’Archivio di Stato di Roma e organizzata da Civita Mostre e Musei, la mostra attraversa la storia della capitale attraverso documenti dell’ Archivio di Stato di Roma oggetti storici e testimonianze. In particolare, atti processuali, verbali, bandi e documenti giudiziari datati tra il... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

cosa raccontano i coltelli a castel sant8217angelo la mostra i segni e le storie 8211 scene di una roma inquieta tra seicento e ottocento
© Ilfattoquotidiano.it - Cosa raccontano i coltelli: a Castel Sant’Angelo la mostra “I segni e le storie – Scene di una Roma inquieta tra Seicento e Ottocento”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

RAFFAELE CUTOLO: Barra lo Tradisce | 711 Imputati nel Maxiprocesso NCO

Video RAFFAELE CUTOLO: Barra lo Tradisce | 711 Imputati nel Maxiprocesso NCO

Notizie e thread social correlati

I segni e le storie: la Roma inquieta a Castel Sant’AngeloIl Bastione di San Marco, parte delle strutture di Castel Sant’Angelo, è stato aperto al pubblico.

Estate romana a Castel Sant’Angelo: torna il festival L’Angelo e La Luna tra musica, danza e teatroIl festival L’Angelo e La Luna torna a Castel Sant’Angelo, portando musica, danza e teatro.

castel sant angelo cosa raccontano i coltelliMOSTRA - Ercolano. L’arte di vivere, a Castel Sant'Angelo gli straordinari reperti provenienti dai depositi del Parco archeologicoReperti straordinari provenienti dai depositi del Parco archeologico di Ercolano e raramente esposti al pubblico, oggetti che raccontano la vita quotidiana dell’antica città preservata dall’eruzione d ... napolimagazine.com

castel sant angelo cosa raccontano i coltelliErcolano si mette in mostra e conquista Castel Sant’AngeloCapita spesso di vedere, in giro per il mondo, mostre su Pompei. Questa volta, ed è un bene, è l’altra città perduta a mettersi in mostra, a Roma, con ... ilmattino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web