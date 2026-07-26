A Castel Sant’Angelo è stata inaugurata una nuova mostra intitolata “I segni e le storie – Scene di una Roma inquieta tra Seicento e Ottocento”, all’interno del Bastione di San Marco. La mostra espone una selezione di coltelli e altri oggetti che raccontano storie e segni di quel periodo storico. La visita permette di osservare gli strumenti e i dettagli che riflettono le vicende di Roma tra il XVII e il XIX secolo. L’esposizione è aperta al pubblico nel nuovo spazio del Bastione di San Marco.

Il percorso di visita di Castel Sant’Angelo, a Roma, si arricchisce di un nuovo spazio espositivo: il Bastione di San Marco apre al pubblico con la mostra “ I segni e le storie – Scene di una Roma inquieta tra Seicento e Ottocento “. Promossa e realizzata dal Pantheon e Castel Sant’Angelo – Direzione Musei nazionali della città di Roma, in collaborazione con l’Archivio di Stato di Roma e organizzata da Civita Mostre e Musei, la mostra attraversa la storia della capitale attraverso documenti dell’ Archivio di Stato di Roma oggetti storici e testimonianze. In particolare, atti processuali, verbali, bandi e documenti giudiziari datati tra il... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Cosa raccontano i coltelli: a Castel Sant’Angelo la mostra “I segni e le storie – Scene di una Roma inquieta tra Seicento e Ottocento”

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