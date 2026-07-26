Corriere dello Sport | De Laurentiis infiamma Dimaro | bagno di folla e applausi per Allegri

Notizia in breve

Nel ritiro di Dimaro Folgarida, il presidente del Napoli ha suscitato grande entusiasmo tra i tifosi, ricevendo un bagno di folla e applausi. La giornata è stata caratterizzata da un clima di festa, con il presidente presente sia tra i supporter sia nelle attività sul campo. La presenza di De Laurentiis ha attirato l’attenzione, mentre l’allenatore Allegri ha ricevuto applausi dai presenti. La manifestazione si è svolta in un’atmosfera di entusiasmo generale.