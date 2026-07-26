Corriere dello Sport | De Laurentiis infiamma Dimaro | bagno di folla e applausi per Allegri

Da napolipiu.com 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel ritiro di Dimaro Folgarida, il presidente del Napoli ha suscitato grande entusiasmo tra i tifosi, ricevendo un bagno di folla e applausi. La giornata è stata caratterizzata da un clima di festa, con il presidente presente sia tra i supporter sia nelle attività sul campo. La presenza di De Laurentiis ha attirato l’attenzione, mentre l’allenatore Allegri ha ricevuto applausi dai presenti. La manifestazione si è svolta in un’atmosfera di entusiasmo generale.

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Il Napoli vive una giornata di entusiasmo assoluto nel ritiro di Dimaro Folgarida, con Aurelio De Laurentiis grande protagonista dentro e fuori dal campo. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il presidente azzurro ha regalato ai tifosi un pomeriggio all’insegna della spontaneità e della vicinanza al popolo napoletano, prima di partecipare alla presentazione ufficiale della squadra in serata. Secondo Fabio Mandarini del Corriere dello Sport, De Laurentiis è arrivato allo stadio Comunale di Carciato poco dopo la conferenza stampa del capitano Giovanni Di Lorenzo, scatenando immediatamente l’entusiasmo delle oltre tremila persone presenti nell’area della Ski. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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