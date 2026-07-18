Il Napoli ha iniziato il ritiro a Dimaro Folgarida con il nuovo allenatore, Massimiliano Allegri. La prima seduta si è svolta con un modulo 4-3-3 e un tridente offensivo. Sono stati schierati i primi undici titolari e sono state svolte esercitazioni tattiche. La squadra si prepara alla stagione, con particolare attenzione alle strategie offensive e difensive. Nessuna partita ufficiale è ancora programmata.

Il Napoli ha ufficialmente inaugurato il ritiro di Dimaro Folgarida dando il via alla nuova gestione tecnica di Massimiliano Allegri. Fabio Mandarini, inviato del Corriere dello Sport da Dimaro Folgarida, racconta che oltre duecento tifosi hanno accolto la squadra all’arrivo allo Sporthotel Rosatti, mentre circa milleduecento persone hanno assistito al primo allenamento sul campo di Carciato. Fabio Mandarini del Corriere dello Sport evidenzia come il nuovo tecnico, quattordicesimo allenatore dell’era De Laurentiis, abbia iniziato la propria avventura in un clima di entusiasmo, nonostante la pesante tegola rappresentata dall’infortunio di Alessandro Buongiorno. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli, parte l’era Allegri: primo allenamento a Dimaro tra 4-3-3 e tridente”

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