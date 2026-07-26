Bernardo Corradi ha ottenuto la sua prima panchina da allenatore a 50 anni, dirigendo la Sampdoria. In un’intervista, ha dichiarato che la squadra rappresenta per lui un’opportunità e ha elogiato il suo ex allenatore, definendolo un manager geniale. Corradi ha anche affermato che la strada si trova da soli e ha espresso stima per Allegri, considerandolo più di un semplice allenatore.

Poi la strada la trovi da te. e porta alla Sampdoria. Bernardo Corradi la strada l’ha trovata tardi. La prima panchina vera, quella blucerchiata, prestigiosa, a 50 anni. Ma alla fine ha prevalso "l’erba del campo, il piacere dello spogliatoio", come racconta lui che da quando ha chiuso una bella e lunga carriera da centravanti (2012) ha fatto cose, visto gente. Opinionista a Mediaset, comparsate in tv, vice commissario della Lega di A, il corso da ds. Ma la ragione, anche da calciatore, gli ha sempre un po’ preso la mano. "Non volevo inizialmente fare l’allenatore". E invece al corso per tecnici è stato promosso a pieni voti. Poi la chiamata della Figc e il lungo percorso nelle giovanili azzurre. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Corradi: "Samp, sei la mia occasione. Allegri? Manager geniale. È più di un allenatore"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: La Samp di Corradi strappa il pari al Cagliari: finisce 0-0 a Temù

Samp, primo acquisto per Corradi: ufficiale l'arrivo di GartenmannLa Sampdoria ha annunciato l'acquisto definitivo del difensore Stefan Gartenmann, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028.

Temi più discussi: Samp, Bernardo Corradi: Io scommessa? So quanto sono preparato e i sacrifici che ho fatto; Da Krastev a Mezzotero, giovani sorprese per la Samp: Corradi si coccola i talenti; La Samp di Corradi strappa il pari al Cagliari: finisce 0-0 a Temù; Esordio della Samp di Corradi, Tutino si ripresenta con due gol.

Sampdoria, Corradi: Allegri persona di uno spessore totale. Insigne lavora per essere al topIl tecnico della Sampdoria Bernardo Corradi ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport partendo dal suo passato al Milan con Allegri: Facevo la tattica con Magnanelli e n ... tuttomercatoweb.com

Corradi: Sampdoria is my chance. Allegri? A brilliant manager, he's more than just a coachThen you find your own path... and it leads to Sampdoria. Bernardo Corradi found his path late. His first proper managerial role, the prestigious Sampdoria job, at 50 years old. But in the end, the ... gazzetta.it