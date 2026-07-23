La Samp di Corradi strappa il pari al Cagliari | finisce 0-0 a Temù
La partita tra Cagliari e Sampdoria si è conclusa con un punteggio di 0-0. È stato il primo test amichevole tra le due squadre con i rispettivi nuovi allenatori, Fabio Pisacane e Bernardo Corradi. La sfida si è giocata a Temù e non sono stati segnati gol durante l'incontro. Corradi ha esordito in questa partita come tecnico della Sampdoria, mentre Pisacane ha guidato il Cagliari.
Finisce senza gol la prima vera amichevole tra il Cagliari di Fabio Pisacane e la Sampdoria del nuovo tecnico Bernardo Corradi che proprio con la maglia del Cagliari esordì in serie A il 30 agosto del 1999. Prove. Di 4-3-2-1 per il Cagliari, di lavoro nella fase di non possesso per i blucerchiati usciti indenni dalla sfida contro una squadra di Serie A. Lo spettacolo maggiore si è vissuto fuori dal campo. Con la Samp che lascia il ritiro di Temù e Ponte di Legno dove è arrivata il 12 luglio. Affari d’oro per lo store, divertente il villaggio di Calizzano con l’ex vignettista della Gazzetta Roby Giannotti a far divertire i bambini tra caricature e calcio balilla. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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