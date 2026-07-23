La Samp di Corradi strappa il pari al Cagliari | finisce 0-0 a Temù

Notizia in breve

La partita tra Cagliari e Sampdoria si è conclusa con un punteggio di 0-0. È stato il primo test amichevole tra le due squadre con i rispettivi nuovi allenatori, Fabio Pisacane e Bernardo Corradi. La sfida si è giocata a Temù e non sono stati segnati gol durante l'incontro. Corradi ha esordito in questa partita come tecnico della Sampdoria, mentre Pisacane ha guidato il Cagliari.