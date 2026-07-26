Corradi alla Sampdoria | ‘È la mia grande occasione’ Elogia Allegri | ‘Più di un semplice allenatore’

Un allenatore con la tuta si presenta a Marassi, guardando gli spalti e dicendo: “È la mia grande occasione”. È il nuovo tecnico della Sampdoria, alla prima esperienza sulla panchina. Ha dichiarato di vedere questa opportunità come un traguardo importante, tra timidezza e speranze. Ha anche lodato un suo predecessore, definendolo più di un semplice allenatore.

Un ragazzo con la tuta addosso, lo sguardo che corre agli spalti di Marassi e una frase che resta: “È la mia grande occasione ”. Da qui parte il viaggio di Corradi, nuovo volto sulla panchina della Sampdoria, tra timide paure ammesse e ambizioni pulite. Il calcio, a volte, sceglie per te. Chi è Corradi oggi. Corradi arriva a Genova con un bagaglio pieno di campo e spogliatoi. Ha visto il gioco da attaccante e da tecnico dei giovani. Ora affronta la sua prima volta da “primo” in panchina. Lo dice chiaro: all’inizio non voleva neppure farlo. Poi l’idea lo ha preso. La Sampdoria gli ha aperto una porta concreta. E lui ha varcato la soglia con rispetto e curiosità. 🔗 Leggi su Serieanews.com

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