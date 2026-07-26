Cooperazione militare tra Nato e Qatar durante la crisi del Golfo | un’alleanza strategica

Da napolipiu.com 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La NATO ha intensificato la collaborazione militare con il Qatar in risposta alla crescente instabilità nel Golfo Persico, causata da azioni aggressive iraniane. L’accordo prevede esercitazioni congiunte e scambi di intelligence tra le due parti. La cooperazione mira a rafforzare la sicurezza regionale e a contrastare le minacce provenienti dalla regione. La decisione è stata comunicata durante incontri ufficiali tra i rappresentanti della NATO e del Qatar, senza specificare dettagli sui programmi operativi.

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BRUXELLES (BELGIO) – La NATO rafforza i legami con il Qatar in un contesto di crescente instabilità nel Golfo Persico, alimentata da aggressioni iraniane. Recentemente, Javier Colomina, rappresentante speciale per il Vicinato meridionale, ha avuto incontri significativi a Doha con la ministra Maryam Al Misnad e il capo di stato maggiore Jassim Al Mannai. I colloqui si sono concentrati sulla minaccia regionale e sulla necessità di intensificare la cooperazione militare tra l’Alleanza e il Qatar. Solidarietà della NATO ai partner del Golfo. Nel corso degli incontri, la NATO ha ribadito la propria solidarietà verso i partner del Golfo, esprimendo una “ferma condanna” nei confronti degli attacchi indiscriminati attribuiti all’Iran. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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