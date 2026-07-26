Controlli della polizia al Padova Pride Village | due attività sospese e tre lavoratori irregolari

Durante i controlli della polizia al Padova Pride Village, sono state sospese due attività di somministrazione, trovati tre lavoratori in posizione irregolare e comminate sanzioni amministrative per diverse migliaia di euro. L’intervento si è svolto venerdì sera all’interno dell’evento.

Due attività di somministrazione sospese, tre lavoratori trovati in posizione irregolare e sanzioni amministrative per migliaia di euro. È il bilancio dei controlli effettuati venerdì sera all’interno del Padova Pride Village 2026.L’operazione è stata condotta dal personale della squadra amministrativa della divisione polizia amministrativa e di sicurezza della questura patavina insieme agli agenti della squadra attività produttive della polizia locale e agli ispettori dell’ispettorato territoriale del lavoro, ciascuno per gli aspetti di rispettiva competenza. I controlli hanno interessato diversi punti di somministrazione di alimenti e bevande presenti all’interno dell’area dell’evento, con particolare attenzione al rispetto della normativa amministrativa e della disciplina sul lavoro. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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TROVATI LAVORATORI IN NERO: SOSPESI DUE CHIOSCHI DEL PRIDE VILLAGE | 25/07/2026

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