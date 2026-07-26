L’Italia ha battuto l’Australia nella finale per il terzo posto della World Cup, conquistando il gradino più basso del podio. La partita ha concluso la stagione del gruppo azzurro, che ha ottenuto un risultato di prestigio. Condemi ha espresso soddisfazione per il torneo, mentre Dolce ha commentato che vincere le finali non è mai facile.

Nella finale per i terzo posto della World Cup l’Italia piega l’Australia e conquista così il gradino più basso del podio. Si conclude così con un risultato di prestigio la stagione del rinnovato gruppo azzurro. Il lavoro da fare è ancora tanto, ma si può guardare con ottimismo al futuro. A fine partite sono Francesco Condemi e Vincenzo Dolce a commentare il risultato e a proiettare lo sguardo sull’immediato futuro. Francesco Condemi commenta così il risultato: “Siamo molto contenti per il torneo e della crescita in quest’ultimo anno. Ci è mancata un po’ d’esperienza nella semifinale con la Grecia, ma considerando le partite di gennaio abbiamo fatto notevoli progressi”. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Condemi: “Siamo molto contenti per il torneo”. Dolce: “Vincere finali non è mai facile”

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