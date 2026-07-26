Comunicato Stampa | Operazione Butterfly

Un comunicato ufficiale del Consiglio regionale del Veneto annuncia l’avvio dell’operazione “Butterfly”. La responsabilità editoriale e i contenuti sono a cura di questa istituzione. Non vengono forniti dettagli specifici sull’operazione stessa nel testo.

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