Comunicato Stampa | Operazione Butterfly
Un comunicato ufficiale del Consiglio regionale del Veneto annuncia l’avvio dell’operazione “Butterfly”. La responsabilità editoriale e i contenuti sono a cura di questa istituzione. Non vengono forniti dettagli specifici sull’operazione stessa nel testo.
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