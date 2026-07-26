L’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo del governo di Haftar ha annunciato un accordo con 13 aziende cinesi per sviluppare una zona industriale a Magroun. La notizia segue la firma di un’intesa tra le parti, senza dettagli sui termini. La collaborazione riguarda settori come commercio, industria, finanza e l’uso dello yuan. La Cina punta a rafforzare la presenza economica nel paese, anche attraverso investimenti in infrastrutture e progetti industriali.

Prima la fumata bianca tra l’ Agenzia Nazionale per lo Sviluppo (Nda) del governo Haftar e 13 aziende cinesi per la creazione della Zona Industriale di Magroun. Poi l’accordo, ancora più rilevante, tra la Banca Centrale Libica e la Banca Popolare Cinese per collegare le banche commerciali libiche al sistema di pagamento e regolamento cinese. Questo doppio deal consente a Pechino di rafforzare la propria presenza in un Paese strategico, ancora carico di tensioni e di fatto diviso in due tra il Governo di Unità Nazionale di Tripoli, riconosciuto dall’Onu e appoggiato dalla Turchia, e quello del generale Khalifa Haftar, tra Tobruk e Cirenaica. La strategia cinese, in ogni caso, è molto pragmatica visto che cerca di mantenere rapporti con ogni parte in causa. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Commercio, industria, yuan e finanza: perché la Cina torna a puntare sulla Libia

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The $7 Trillion Currency Play: How China Quietly Dominated Global Markets

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