Come si dimezza il costo dell’energia

L’Italia punta a ridurre i costi dell’energia attraverso la partecipazione a una missione di presidio degli stretti. Inoltre, si intende accelerare lo sviluppo di fonti energetiche autonome, come previsto dal Programma Dinamo. L’obiettivo è dimezzare il prima possibile il costo dell’energia nel paese, coinvolgendo interventi sia sul fronte delle importazioni che sulle fonti interne. Questi interventi mirano a contenere i prezzi dell’energia nel breve termine.

L’Italia deve minimizzare i prezzi dell’import, partecipando a una missione di presidio degli Stretti. E anche accelerare sulle fonti autonome su cui ha potenziale Programma Dinamo: dimezzare il prima possibile il costo dell’energia in Italia. La sua priorità dipende da un calcolo dell’impatto decompetitivo del costo dell’energia sul sistema industriale italiano in relazione a sistemi nazionali concorrenti: da tempo, tale costo è mediamente superiore di circa il 30%. Nei confronti degli Stati Uniti è perfino doppio. Ciò rende probabile una tendenza deindustrializzante. Ma c’è molto di più che è un rischio prospettico peggiore: la domanda di... 🔗 Leggi su Laverita.info

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Stop ai rincari: Blocca il prezzo e dimezza i costi fissi!

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