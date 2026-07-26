Come Fakir si è procurato quella ferita alla testa Il gesto del poliziotto per proteggerlo dall’asfalto e il morso – La foto

Notizia in breve

Durante un intervento in zona Pilastro, un uomo di 42 anni ha riportato una ferita alla testa. La scena è documentata da un video di una bodycam indossata dall’agente, che mostra la mano dell’ufficiale che afferra la maglia dell’uomo e una macchia di sangue sulla nuca. La fotografia evidenzia anche una chiazza di sangue a terra, correlata alla ferita riportata. Non sono stati forniti dettagli su come si sia procurato la dannata ferita.