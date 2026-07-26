Come Fakir si è procurato quella ferita alla testa Il gesto del poliziotto per proteggerlo dall’asfalto e il morso – La foto
Durante un intervento in zona Pilastro, un uomo di 42 anni ha riportato una ferita alla testa. La scena è documentata da un video di una bodycam indossata dall’agente, che mostra la mano dell’ufficiale che afferra la maglia dell’uomo e una macchia di sangue sulla nuca. La fotografia evidenzia anche una chiazza di sangue a terra, correlata alla ferita riportata. Non sono stati forniti dettagli su come si sia procurato la dannata ferita.
La mano dell’agente che afferra la maglia di Abderrahim Fakir e una macchia di sangue sulla nuca del 42enne. Questo il fotogramma, estrapolato dal video della bodycam che il poliziotto indossava durante l’intervento al Pilastro, che spiegherebbe la chiazza di sangue a terra. Lo diffonde in esclusiva il Tg1. In quei secondi registrati si vede l’agente che ha una mano sotto alla testa di Fakir per impedirgli il contatto con l’asfalto. «L’uomo all’improvviso si divincola, morde alla gamba un agente ed è in quei frangenti che si fa male alla nuca, istanti in cui viene usato lo spray urticante sulla faccia dell’uomo», spiega l’inviato nel servizio. 🔗 Leggi su Open.online
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Nel video della bodycam del poliziotto la ferita alla nuca di Abderrahim FakirUn breve video trasmesso dal TG1 mostra alcuni fotogrammi della bodycam di un agente intervenuto su un uomo di 42 anni di origine marocchina.
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